Cuidado, pais: menino de 3 anos pega fogo após brincadeira com álcool gel

Um garoto de 3 anos e seu irmão mais velho, de 5 anos, brincavam com álcool gel usado para desinfetar as mãos contra covid-19, na Tailândia, quando um terrível acidente ocorreu e quase custou a vida de um dos meninos.

Eles se preparavam para ir à escola quando começaram a brincar com o tubo de álcool gel, espirando um no outro, nas mãos, pernas e na roupa. Eles estavam sozinhos no quarto, enquanto a família tomava café no andar de baixo.

De repente, um dos meninos achou um isqueiro em uma das gavetas da cômoda e resolveu brincar com ele. Assim que acendeu o isqueiro seu corpo pegou fogo imediatamente nas roupas, mãos e pescoço.

A gritaria chamou a atenção do tio, que subiu correndo e usou um cobertor para apagar as chamas, que já tomavam quase todo o corpo do menino.

Rapidamente, o garoto foi levado para o hospital e medicado. Apesar das queimaduras, não corre risco de morte.

Com informações do The Sun.