Cobra sucuri de 100 quilos é capturada no Acre

Uma enorme cobra sucuri de cerca de 6 metros e mais de 100 quilos foi capturada por oficiais do Corpo de Bombeiros do Acre na última sexta-feira.

O animal foi encontrado pelo dono de uma propriedade rural do distrito de Sena Madureira, no interior do estado, próximo ao curral onde dormem os cavalos e as vacas. A sucuri veio do açude que fica próximo ao local.

Os bombeiros foram acionados e foram necessárias 6 pessoas para imobilizá-la e carregá-la. A cobra foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Acre e será devolvida à natureza.

De acordo com o fazendeiro, a sucuri não teve tempo de atacar nenhum animal da fazenda.