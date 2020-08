Cães de rua são adotados e viram recepcionistas de restaurante

Costela e Marinada são dois cães de rua que viviam na porta do restaurante Rancheros Del Sur, em Toluca, no México, à espera de uma alma caridosa que lhes desse um pouco de comida.

Como são animais dóceis e alegres, acabaram conquistando os funcionários do restaurante, que resolveram adotá-los. Agora, eles viraram mascotes oficiais e recepcionistas do restaurante, com direito a crachá e uniforme.

Eles foram adotados em 2017, mas só agora os funcionários do restaurante decidiram publicar sua história no Facebook. “Queremos apresentar nossos colaboradores. Eles são Costela e Marinada e trabalham conosco há 3 anos. São cachorros resgatados, quando os virem, digam “olá”, são muito amigáveis com todos nossos clientes e amigos”, diz o post.

Veja o post: