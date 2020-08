Mãe golfinho morrendo tentando salvar seu filhote do óleo no mar

Uma mãe golfinho à beira da morte foi filmada tentando salvar seu filhote cutucando sua cabeça em águas contaminadas com óleo, nas Ilhas Maurício.

O corpo do filhote já estava flutuando quando a mãe golfinho desesperada se aproxima e faz sua última tentativa de reanimá-lo, tocando sua cabeça com o focinho repetidas vezes, para morrer logo em seguida nas águas totalmente enegrecidas pelo petróleo que vazou de um navio-tanque encalhado no mês passado.

Pelo menos 40 golfinhos morreram nas águas contaminadas da região no último mês, muitos deles filhotes.

O navio-tanque deixou escapar mil toneladas de petróleo nas águas. O óleo se infiltrou no recife provocando um desastre ambiental na região.

De acordo com os pescadores, a mãe golfinho acompanhava seu filhote, que parecia cansado, enquanto outros golfinhos fugiam do veneno tóxico. Ela se afastou do grupo para ficar ao lado do filhote, mas ele já estava intoxicado e morreu rapidamente.