Filha acredita que fantasma do pai voltou para buscar mãe com câncer

Norma Villa cuidou de sua mãe, Teresa, em seus dois últimos meses de vida, quando lutava contra um câncer de pulmão. Seu pai havia falecido há 10 anos.

Uma noite, no final do ano passado, o circuito fechado de câmera de segurança emitiu um alerta de que havia alguém em sua varanda. O sistema emite alerta e simultaneamente faz uma foto do local.

As imagens mostravam uma mancha, detectada pelo sistema de movimento, que parecia uma aparição fantasmagórica, sentada no balanço da varanda, mesmo lugar em que sua mãe costumava se sentar.

A aparição coincidiu com o falecimento de sua mãe, por isso Norma acredita que tratava-se do espírito de seu pai, Leandro, que havia retornado para buscar sua mãe.

Com informações do The Sun.