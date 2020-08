Vídeo: Conheça o peixe-tigre Golias, também conhecido como ‘monstro do rio’

O peixe tigre Golias é uma espécie nativa do Rio Congo, também conhecido como ‘monstro do rio’ e pode chegar a mais de 1 metro e pesar mais de 35 quilos.

Mas o mais apavorante nesse peixe não é o tamanho ou seu peso, mas os 32 dentes afiados que são quase do mesmo tamanho dos encontrados nos grandes tubarões brancos.

A ferocidade deste peixe é lendária no Congo. Além de caçar em grupo e de recorrer até a práticas de canibalismo, a espécie é conhecida por atacar seres humanos no Congo, especialmente crianças em águas mais rasas. Já foram registradas inclusive mortes de pessoas vítimas do ataque devastador do grupo de peixes monstruosos.

Veja o vídeo: