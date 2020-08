Polícia desarticula rede de tráfico infantil e encontra 39 crianças sequestradas

Agentes de polícia anunciaram nesta quinta-feira que encontraram 39 crianças que estavam desaparecidas e desbaratou uma quadrilha de tráfico sexual infantil no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

A operação cumpriu 26 mandados de prisão e os presos responderão por tráfico sexual, sequestro, violações sexuais, porte de drogas e armas.

A recuperação das crianças foi considerada uma operação de alto risco porque envolvia vítimas de tráfico sexual infantil, exploração infantil, abuso sexual, abuso físico e com problemas de saúde mental.

Pelo Twitter, a procuradora-geral do estado, Chris Carr, disse que não tinha palavras para descrever a ‘Operação Não Esquecida’ (Not Forgotten), cujo nome faz referência à promessa dos delegados federais norte-americanos de nunca pararem de procurar as crianças desaparecidas.

De acordo com estatísticas do FBI (polícia federal norte-americana), uma criança é sequestrada a cada 40 segundos nos Estados Unidos, ou seja, 765 mil crianças por ano.

Com informações o site NTD.com