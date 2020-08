Câmera flagra homem dando soco na cabeça de filhote de cachorro e jogando-o na parede

As câmeras de segurança da entrada de um bar flagraram quando um filhote de cachorro da raça pitbull entrou no jardim correndo e foi seguido por seu dono, que em um acesso de raiva pega o cão pelo pescoço e passa a dar violentos socos em sua cabeça, antes de jogá-lo com força contra a parede, virar as costas e ir embora.

As imagens são das câmeras do Buffalo Bar, em Bournemouth, na Inglaterra, e o agressor chama-se Jamie Elsworthy, de 40 anos. O gerente do bar fez questão de chamar a polícia e entregar as imagens. “Foi uma coisa horrível de se fazer com um cão, odeio esse tipo de coisa”, disse Simon Dawson.

Elsworthy foi acionado pela Justiça e está proibido manter animais por três anos e terá que realizar 80 horas de trabalho não remunerado para a comunidade.

Representantes de organizações de defesa dos animais criticaram a sentença. Segundo eles, a história mostra que criminosos violentos começam espancando e matando animais e depois se tornam um perigo para toda a comunidade.

O cachorro foi levado para um abrigo de cães.

Com informações do Metro.uk