Vídeo mostra rara cobra voadora encontrada na Índia

Uma espécie rara de cobra voadora foi resgatada em Orissa, na Índia. Um vídeo, que mostra o animal que faz parte do gênero Chrysopelea, foi compartilhado no Twitter.

De acordo com o portal Bangla Hunt, os funcionários do Departamento Florestal de Orissa resgataram a cobra da cobra jovem para proteger o animal, pois segundo a lei do local, caçar, capturar ou vender qualquer espécie de vida selvagem é crime.

#WATCH Odisha: A flying snake was seized from possession of a man in Bhubaneswar today. He used to earn his livelihood by displaying the snake to public. City forest division incharge says "It's offence under Wildlife Protection Act.We're investigating.We'll release it in forest" pic.twitter.com/wf8fHuRcNx

— ANI (@ANI) August 20, 2019