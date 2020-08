Vídeo: Estudante de Cingapura cria Game Boy feito de melancia

Imagine estar no metrô indo para o trabalho e um jovem sentar ao seu lado com uma pequena melancia nas mãos com botões de videogame saindo dela e um visor mostrando cenas do jogo Pokémon Emerald?

Não é um sonho. Um estudante da Singapore Management University, Cedrick Tan, criou um Game Boy usando uma melancia como console e o artefato funciona normalmente.

Segundo Tan, tudo começou como uma piada entre amigos para se divertir com a reação das pessoas em trens e ônibus. “E a melancia foi muito conveniente porque era muito espaçosa por dentro, permitindo conectar tudo com facilidade.

Para isso, Tan retirou toda a polpa da fruta, rodou um emulador de Game Boy em uma placa programável e carregou com o jogo Pokémon de 2004. Com peças sobressalentes, fonte de energia, uma tela de 1,8 polegadas e alto-falantes, ele montou a engenhoca e saiu pela rua para conferir a reação das pessoas.

Veja a reação das pessoas ao MelonBoy, o game Boy de melancia:

Com inormações do AsiaOne.