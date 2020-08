Flórida poderá vender doces e chocolates feito de maconha

O Departamento de Saúde da Flórida deu nesta quarta-feira permissão para a indústria de maconha medicinal vender no estado produtos comestíveis à base de erva, de acordo com o site Wesh 2 News.

Com isso, as lojas que já trabalham com o produto poderão vender doces, brownies, gelatinas, chocolates ou bebidas em pó feitas com a maconha.

De acordo com o departamento, os produtos de maconha devem ser produzidos de forma a minimizar a cor e qualquer característica visual que os torne atrativos para crianças.

Outra regra é de que os novos produtos não poderão ter qualquer semelhança com os já existentes, como doces. É mais uma forma de evitar que as crianças sejam atraídas para esse novo comércio que começa a prosperar no estado da Flórida.

As novas regras já estão em vigor.