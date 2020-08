Leoas brancas matam homem em brincadeira violenta

Duas leoas resgatadas de um parque onde os animais são criados para serem caçados por diversão atacaram o sul-africano West Mathewson e o mataram durante uma brincadeira violenta.

West Mathewson, 69, é um conhecido conservacionista e defensor da preservação dos leões da África do Sul e dirigia um hotel na província de Limpopo.

Ele estava levando os animais para sua caminhada diária quando as leoas começaram a brigar entre si e, em certo momento, desviaram a atenção para West. Sua esposa, que os seguia com o carro, tentou distrair os animais e afastá-los do marido, mas quando os médicos chegaram ele já estava morto.

As leoas Tanner e Demi foram resgatadas com apenas algumas semanas de vida e West as alimentava com mamadeira todos os dias.

Segundo a esposa, os animais não pretendiam machucá-lo ou devorá-lo, foi apenas um acidente com animais que pesam cerca de 180 quilos cada um.

Com informações do The Mirror.