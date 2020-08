Homem corta as orelhas e faz tatuagens para parecer uma caveira

Viciado em tatuagem e com mais de 17 modificações no corpo, o alemão conhecido como Mr. Skull Face (Sr. Cara de Caveira) mandou remover suas duas orelhas para fazer seus rosto ficar ainda mais parecido com o de uma caveira.

Até agora ele já gastou mais de 6 mil libras (R$ 43,9 mil) em tatuagens e modificações extremas no corpo, como divisão da língua, implante na testa, antebraço, mãos e um implante de pagamento sob a pele.

Ele disse que seu interesse em mudanças corporais veio após um programa de TV, em 2007, que mostrava pessoas com chifres implantados na cabeça.

Segundo ele, muitos amigos e familiares o chamam de perturbado e louco."Minha transformação influenciou minha vida, mas eu não me importo. Devo ser aceito como pessoa, e acima de tudo por causa dos meus valores interior”, disse.

Suas próximas mudanças para se assemelhar ainda mais a uma caveira são arrancar a ponta do nariz e tatuar os globos oculares.

Atualmente com 39 anos, Sandro, seu verdadeiro nome, está desempregado e sem namorada. Ele mora em Finsterwalde, na Alemanha.

Com informações do The Mirror.