Vídeo mostra pneu desgovernado derrubando a pilastra de uma casa

Uma casa no estado americano de Ohio ficou em péssimas condições depois de ser atingida por um pneu desgovernado a mais de 100 km/h, como pode ser visto em um vídeo capturado por uma câmera de segurança.

Segundo o New York Post, as imagens, que mostram até mesmo o pilar da casa sendo derrubado, foram gravadas no dia 20 de agosto. Ironicamente, o pneu perdido chega até a tocar a campainha da propriedade, localizada em um tranquilo bairro de subúrbio, antes de cair fumegante na grama.

O vídeo termina com um homem saindo da casa descalço e olhando perplexo para a peça do automóvel, provavelmente tentando descobrir o que aconteceu.

Não está claro o que fez com que o pneu voasse, mas esse tipo de acidente geralmente é resultado de uma instalação inadequada. Em dezembro de 2019 um homem do estado americano da Georgia foi condena do depois que um pneu se soltou de sua caminhonete e matou uma mulher que passeava com um cachorro.

Confira o vídeo abaixo: