Vídeo de cobra extremamente venenosa encontrada nadando em praia se torna viral

Uma praia de Durban, na África do Sul, se tornou notícia após uma mamba-negra de quase três metros de comprimento ser encontrada. Esta cobra é altamente venenosa e normalmente não se aventura na areia ou no mar.

De acordo com o Talk Of The Town, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a cobra em águas rasas, antes de ser resgatada com segurança por membros da Associação Sul-Africana para Pesquisa Biológica Marinha.

O caso aconteceu na terça-feira (25) e a cobra estava tao exausta que foi capturada sem muitos esforços.

The Durban beachfront had a rather unusual bather today when this spectacular Black Mamba decided to give surfing a go. Posted by Cameron Johnston on Tuesday, August 25, 2020

“Mesmo que estivessem preparados para coletar uma mamba-negra, foi uma experiência extraordinária resgatar essa cobra de 2,47m na praia. As mambas-negras são raramente encontradas ao longo da faixa costeira, preferindo áreas de vales profundos com vegetação densa. Esta cobra em particular possivelmente desceu pelos canais e rios que desaguam no porto”, revelou a associação.

Tim Friede, que filma a si mesmo sendo picado deliberadamente por diferentes tipos de cobras venenosas e posta os vídeos no YouTube, revelou que a picada desta cobra causa dor intensa instantânea.

“É como ser picado por mil abelhas. As abelhas podem ter um ou dois miligramas de veneno, mas uma picada de mamba pode conter de 300 a 500 miligramas”, disse em entrevista à BBC.