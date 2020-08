Vídeo que mostra cobra engolindo o próprio rabo se torna viral

Esta semana, o vídeo de uma cobra comendo a própria cauda se tornou viralna Internet. A gravação foi divulgada pelo portal MSN, mas já está no YouTube há um ano.

Nas imagens compartilhadas por Rob Clark Venitox, quem identifica o animal como uma cobra-rei salpicada, é possível ver como a espécie não-venenosa regurgita o rabo após ser induzida.

O autor do vídeo explicou que esta espécie pode se confundir em situações estressantes ou ao fato de que as cobras-reis comem também outras cobras. Se não for ajudado, o animal pode morrer enquanto seus próprios sucos digestivos começam a digerir os tecidos que foram engolidos.

Confira: