Menina à deriva em unicórnio inflável é resgatada

Uma menina, que foi levada pela correnteza enquanto flutuava em um gigantesco unicórnio inflável na praia, foi resgatada por uma balsa a quase 1 km da costa.

Segundo o Independent, o caso aconteceu na Grécia depois que a criança, apenas 4 anos de idade, foi levada pelo mar sem que seus pais percebessem.

Quando os dois finalmente perceberam que a filha havia saído do raio de visão, entraram em contato com funcionários do porto, que por sua vez entraram em contato com o capitão de uma balsa que fazia uma travessia local.

Um vídeo feito por um dos passageiros do navio mostra o momento incrível em que a menina, flutuando sobre o enorme unicórnio inflável, aparece.

O capitão da balsa declarou que estava congelado de medo, porque a corrente era muito forte: “Coloquei a balsa de um modo que não gerasse ondulações, porque se a boia afundasse teríamos sérios problemas… Nós nos aproximamos lentamente e conseguimos resgatar a criança.”

O resgate “correu bem”, como afirmou o capitão Karnesis, mas não é a primeira vez que algo assim acontece.

No verão passado, duas crianças de cinco anos foram levadas para o mar em um cisne inflável, depois de serem capturadas por uma rajada de vento. Já uma avó foi carregada em um iceberg por uma grande onda enquanto posava para fotos.