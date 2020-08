Furacão Laura ganha potência e deve atingir categoria 4

O furacão Laura ganhou potência e deve se transformar em um evento catastrófico de categoria 4 conforme atravessa o Golfo do México e se dirige para o Texas, de acordo com boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos desta quarta-feira.

Os furacões são medidos por uma escala de 1 a 5, sendo a última a mais potente. No caso do furacão Laura, os ventos podem atingir até 290 km/h e na zona costeira as ondas podem chegar a mais de 5 metros de altura.

A previsão dos especialistas é de que o ‘Laura’ será um furacão catastrófico e por onde passar vai destruir casas e arrancar árvores. As cidades próximas ao mar já começaram a ser evacuadas e a previsão é que essas áreas fiquem completamente submersas com a passagem da tempestade.

A previsão é de que o furacão também traga chuvas massivas por onde passar, causando inundações generalizadas até mesmo nos estados mais distantes da costa.