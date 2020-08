Estudantes desenterram crânio de triceratops

Um crânio de um triceratops que mede dois metros de comprimento foi desenterrado nesta terça-feira, em Dakota do sul por um professor e um grupo de estudantes de Missouri, nos Estados Unidos.

O professor de geologia e os alunos buscavam restos de fósseis no ano passado quando foram alertados de que um fazendeiro havia encontrado algo muito grande saindo da terra, como um osso petrificado.

O professor e os alunos foram ao local e descobriram que era a ponta do chifre de um triceratops, um dinossauro herbívoro quadrúpedes do período Cretáceo que podia chegar a 9 metros de comprimento e dois de altura.

Westminster College

O fóssil foi desenterrado neste verão e surgiu um crânio inteiro com peso de 1.360 quilos.

Com informações do site 1011 Now.