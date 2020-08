Adolescente sofre de síndrome rara que transforma pele em pedra

Um caroço duro na perna do adolescente Jaiden Roger, de 15 anos, levou sua mãe a buscar ajuda no hospital da cidade onde mora, no Colorado, Estados Unidos, e o que os médicos disseram a deixou em estado de choque.

O garoto sofre de uma síndrome raríssima diagnosticada somente 41 vezes em toda história da medicina moderna: a síndrome da pele rígida, que causa o endurecimento da pele e dos órgãos em rigidez semelhante a uma pedra.

"Jaiden está basicamente virando pedra e se isso tornou tão difícil que ele já não consegue mover as pernas”, disse sua mãe, Natalie.

A doença já se espalhou pelas pernas, estômago, braços e pescoço e o adolescente está confinado a uma cadeira de rodas. De acordo com os médicos, se ele não receber tratamento adequado, ele ficará sepultado no próprio corpo.

Após todo tipo de tratamento médico, foi indicado um tratamento experimental com células-tronco na Itália. Para conseguir fundos para o tratamento, estimado em US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões), os pais criaram uma página no GoFundMe e estão arrecadando dinheiro.

Os pais estão correndo contra o tempo, pois quando o peito do garoto começar a virar pedra, seus pulmões serão esmagados.

