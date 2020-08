Vídeo mostra homem capturando tubarão com as mãos em praia nos Estados Unidos

Um vídeo impressionante mostra um socorrista capturando um pequeno tubarão, com as mãos, em uma praia nos Estados Unidos.

O caso aconteceu nesta semana na região de Long Island, de acordo com informações do site Yahoo.

Conforme revelado, no momento, a praia estava cheia e a situação causou um pequeno alvoroço.

Logo depois da captura, o profissional contou com a ajuda de outro resgatista. No entanto, não está totalmente claro qual foi destino do pequeno animal. Confira:

