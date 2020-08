Vídeo chocante mostra crocodilo em ataque mortal a zebra

Um vídeo postado nas redes sociais chamou a atenção dos internautas pelas imagens chocantes do ataque de um enorme crocodilo a uma zebra.

O vídeo postado pelo canal The Dark Side o Nature mostra a zebra lutando para fugir do crocodilo que abocanhou sua pata traseira, que acaba arrancada pela ferocidade da mordida do crocodilo.

Veja o vídeo (cuidado, as imagens são fortes):