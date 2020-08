Se recusou a vender a sua casa ao governo e agora vive no meio de uma estrada

Imagens mostram a propriedade presa entre duas pistas da recém-inaugurada ponte Haizhuyong, na província de Guangdong, no sul da China.

De acordo com o tabloíde britânico The Sun, a casa – de apenas um andar – possui 40 m² e está situada em um fosso no meio de uma ligação de tráfego de quatro pistas.

Reprodução / The Sun

A proprietária do imóvel, conhecida por seu sobrenome Liang, declarou que não concordou em se mudar dali porque o governo teria oferecido a ela um imóvel substituto ao lado de um necrotério, fato que não a agradou.

Liang acrescentou que está feliz com a sua decisão e que vai lidar com as suas consequências. Ela diz não se importar com o os outros pensam a seu respeito: "Você acha que este ambiente é ruim, mas eu sinto que é tranquilo, libertador, agradável e confortável."

Reprodução / The Sun

O governo, por sua vez, alegou ter oferecido aos residentes muitos lugares diferentes para morar, bem como esquemas de compensação em dinheiro. As autoridades afirmam que a Sra. Liang teria sido a única pessoa, entre 47 famílias que viviam ali, a ter rejeitado todas as propostas.