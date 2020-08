Filhote de gato se esconde em motor de carro e sobrevive a viagem

Um filhote de gato escondido embaixo do capô de um carro sobreviveu após uma breve viagem de 50 quilômetros que sua dona fez à casa da mãe na última terça-feira, em Wisford, na Inglaterra.

O filhote chamado Yaris estava desaparecido desde a noite anterior e sua dona, Rosalind O’Brien, até olhou embaixo do carro antes de sair para certificar-se que o animal não estava lá.

A viagem foi normal, o som do carro estava alto e ela nada notou, até que estacionou seu carro em frente à casa da mãe e passou a ouvir os miados do filhote de 7 semanas, então notou que o gato estava escondido no motor do carro.

Foi necessário pedir ajuda para desmontar parte do motor e retirar o bichano por baixo, que por sorte nada sofreu, apesar da temperatura do motor naquele momento ser extremamente alta. “Ele teve muita sorte de não se queimar”, disse Rosalind.

Com informações do Daily Star.