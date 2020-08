Vídeo mostra raro tubarão tapete filmado no fundo do mar

Um vídeo disponibilizado no Twitter pelo Science Channel mostra um raro tubarão tapete escondido no fundo do oceano.

Esses tubarões são pouco conhecidos e vivem nas plataformas continentais e área de recifes e podem chegar a 3 metros e comprimento.

Suas costas possuem um padrão simétrico usado para se esconderem no fundo do mar, entre as pedras. Geralmente só atacam seres humanos para se defenderem.

Veja o vídeo:

We know you see the first Wobbegong Shark, but how long did it take you to notice there was another one right next to it?

Wobbegongs are excellent ambush predators, thanks to an extreme form of camouflage that makes them look like a shaggy carpet on the reef. 🦈 #SharkWeek pic.twitter.com/Erqlp3ljVO

— Science Channel (@ScienceChannel) August 1, 2020