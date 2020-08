KFC abandona seu slogan sexagenário por causa do coronavírus

Após 64 anos, o KFC decidiu abandonar temporariamente o seu slogan nos Estados Unidos e no Reino Unido. Segundo informou o Mirror, a rede americana de fast-food não considera a frase de efeito 'finger lickin' good' (algo como "é bom de lamber os dedos", em tradução livre para o português) apropriado para o momento de pandemia.

O KFC lançou imagens de novos pôsteres de publicidade com as duas palavras-chave mundialmente famosas borradas, deixando apenas o 'é bom' visível. Entretanto, a rede afirmou que essa foi uma suspensão apenas temporária, dado que 'a mensagem não se adequava à mensagem de higiene no novo normal'.

Reprodução / Mirror

Kate Wall, diretora de marketing do KFC, admitiu que teve uma grande dor de cabeça ao tentar encontrar um slogan substituto ao usado pela rede mais há de seis décadas. Segundo ela, 'é bom de lamber os dedos' sintetiza bem a experiência de comer frango frito nas lojas: "as pessoas costumam dizer que é o segundo filme é bem mais difícil de acertar. É o acompanhamento, a próxima etapa."