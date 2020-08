Garoto leva descarga elétrica de celular que estava carregando

Um garoto de 11 anos morreu neste domingo após receber uma descarga elétrica enquanto brincava com um celular que estava ligado ao carregador, na cidade de Santarém, no Pará.

Segundo seus familiares, Matheus Macedo Campos estava com seus primos na varanda, deitado no chão e mexendo no celular, que estava ligado ao carregador. Outros primos também carregavam o celular e todos dividiam um benjamim (adaptador para vários aparelhos simultâneos). De repente, deu uma espécie de curto-circuito e Matheus levou uma forte descarga elétrica.

Ele foi levado às pressas para o hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Os quatro primos que estavam com ele no momento nada sofreram.

No último domingo, Santarém teve 12 horas de chuvas ininterruptas e houve vários registros de raio e de acidentes no local, porém autoridades ainda não têm certeza da causa do acidente.

No início de agosto, um adolescente também morreu ao ser eletrocutado pelo carregador do celular, um modelo 'pirata' que se desmontou quanto o rapaz foi tirá-lo da tomada.

Com informações do G1.