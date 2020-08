Vídeo mostra como aranha viúva negra usa teia para atacar cobra

Cobras facilmente despertam medo, mas as aranhas também podem ser perigosas e um vídeo que se tornou viral no Twitter este fim de semana pode provar.

De acordo com o portal One India, a gravação compartilhada pelo Twitter Nature is Lit, mostra uma cobra totalmente presa na teia de uma aranha da espécie viúva negra, que ataca o réptil imóvel.

Segundo a National Geographic, a picada da viúva negra é muito temida porque seu veneno é 15 vezes mais poderoso que o da cobra cascavel. Em humanos, causa dores musculares, náuseas e paralisia do diafragma, o que pode dificultar a respiração. Porém, ao contrário do que muitos pensam, a maioria das pessoas não sofre danos graves ou morre devido ao ataque do aracnídeo