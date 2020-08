Garrafa com mensagem viaja 6 mil km pelo mar e é achada por pescador

Uma estudante da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, jogou uma garrafa no mar com uma mensagem especial em comemoração ao ‘Dia do Pirata’, em 2009, e 14 meses depois um pescador a encontrou na costa do Marrocos, no norte da África, a 6,5 mil quilômetros de distância.

Vivian Byerly, que estuda na Greensboro Day School, assim como outros alunos, escreveram mensagens e colocaram em garrafas jogadas ao mar para que as pessoas que as encontrassem tivessem um dia mais alegre, com um pouco mais de inspiração. Na mensagem, ela pedia que se alguém achasse a mensagem, entrasse em contato com a professora por e-mail.

Mais de 1 ano depois, sua professora recebeu um e-mail de um rapaz de Marrocos, dizendo que seu tio havia encontrado a mensagem, mas que não entendia inglês e pediu que ele traduzisse a mensagem.

O e-mail dizia: 'Olá Vivian. Como você está? Eu desejo que você esteja bem. Estou escrevendo para dizer que meu tio, que trabalha como pescador, encontrou hoje sua carta dentro da garrafa ', escreveu o sobrinho. A professora, que recebeu o e-mail, pediu que eles mandassem uma foto, e foi atendida.

A mensagem enviada por Vivian dizia o seguinte: “Seja forte, porque as coisas vão melhorar. Pode ser uma tempestade agora, mas nunca chove para sempre.”

Com informações do Daily Mail.