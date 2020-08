Empresa pretende soltar na natureza mosquitos geneticamente modificados

Moradores da Flórida estão horrorizados com os planos de uma empresa inglesa chamada Oxitec de soltar na região centenas de milhões de mosquitos geneticamente modificados para conter surtos de doenças como a dengue.

De acordo com os moradores, com todas as crises que o estado enfrenta, como pandemia de covid-19, mudanças climáticas e as crises raciais que explodiram nos Estados Unidos, o governo local resolveu pegar dinheiro de impostos para fazer um experimento “Jurassic park”.

O projeto da Oxitec é soltar milhões de mosquitos machos modificados para que sua descendência morra antes de sair do ovo, de forma a controlar a quantidade de mosquitos e ser uma alternativa ao uso de inseticidas.

O projeto recebeu aval de sete agências governamentais e deve começar ainda neste verão (no hemisfério norte) e continuará por dois anos.

Uma petição no Change.org contra os mosquitos mutantes, também chamados de “robô-frankestein” e “superbactérias”, recolheu 100 mil assinaturas.

Com informações do The New York Post.