Projeto dá oficinas gratuitas de teatro a pessoas com deficiência intelectual

Estão abertas as inscrições para o projeto A Arte de Pertencer, que oferece aulas gratuitas de teatro, dança e música para pessoas com deficiência intelectual.

A terceira edição do projeto será feita exclusivamente no meio digital, através de uma plataforma virtual do projeto Pertence – que, com oito anos de existência, foca em sociabilização para pessoas com deficiência por meio da cultura.

As entrevistas e inscrições serão realizadas por meio eletrônico. Para contatar o projeto e fazer sua inscrição, basta mandar um email para o endereço [email protected], ou uma mensagem no WhatsApp para o número (51) 99176-9191.

Serão 200 vagas gratuitas para oficinas virtuais de teatro, dança e música, focadas na inclusão e pertencimento através da arte. As oficinas, pensadas no formato de vídeos para melhor compreensão e interação, desenvolvem tanto as habilidades físicas dos participantes, quanto psicológicas. Participantes de todo o Brasil poderão realizar as atividades e ter o acompanhamento online dos profissionais do Pertence até dezembro de 2020.