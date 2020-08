Vídeos de internautas mostram neve caindo em várias cidades

Os estados do sul do país acordaram nesta sexta-feira com temperaturas abaixo de zero e muitos internautas aproveitaram para registrar a neve caindo.

Em algumas cidades da Serra Catarinense, a temperatura ficou abaixo dos 8º negativos.

Internautas de vários locais fizeram questão de registrar a neve nas ruas, sobre os carros, pegadas na neve, bonecos de neve e outras brincadeiras de inverno, e e postar nas redes. Teve gente que resolveu aproveitar a neve e colocou uma cervejinha para gelar.

Veja os vídeos:

nevando no rio grande do sul e eu só queria tar lá agora ai gente meu sonho é ver neve kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EVkwwBLeLY — ×͜× (@hazzafolk) August 21, 2020

Mto lindo a neve aqui no sul do Brasil pic.twitter.com/hn1CMRKT3T — Julia (@JuliaGois_) August 21, 2020

Vendo povo mostrando que tá nevando no sul do Brasil e bateu a saudade de andar e ouvir o barulhinho que a neve faz quando pisa nela… pic.twitter.com/NT3rmKhkg6 — de dirceu 🇧🇷🏳️‍🌈 (@marilialacosta) August 21, 2020

Neve em Tijucas do Sul PR! Metsul pic.twitter.com/wonFMygqng — Tornados no Brasil (@TornadosBrasil) August 21, 2020

Neve em Santa Catarina no Rio Grande do Sul 🥺😭🥺😭 pic.twitter.com/JJxe1nU0lW — KarlaKauany2022 (@KarlaKauanyhot1) August 21, 2020

😱 Veja vídeos impressionantes no momento da neve em Gramado e Rio Grande do Sul ⬇️⬇️https://t.co/1zOnB6jIEm Nevando Olaf Frozen Elsa Curitiba #sextou pic.twitter.com/ScYO3XiR02 — Somos Anjinhos (@somosanjinhos) August 21, 2020

gente, queria mostrar p vcs, a reação da minha família ao ver neve pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul pic.twitter.com/oSBvHiI3RG — raphinha (@raphavargax) August 21, 2020

Nevando no Rio Grande do Sul

Uns fazem o Olaf, outros anjos na neve e o tiozão Gaúcho coloca a cerveja pra gelar

Isso é Brasil 🇧🇷 o resto é conversa pic.twitter.com/gpOuqDiimA — Rᴀғᴀᴇʟ 013 🇧🇷🇵🇹🇮🇹 (@Raffasfc) August 21, 2020

Neve no sul do país pic.twitter.com/yyjdfQl0wH — masdian (@MasdianTelas) August 20, 2020

😱 Veja vídeos impressionantes no momento da neve em Gramado e Rio Grande do Sul ⬇️⬇️https://t.co/1zOnB6jIEm Nevando

Olaf

Frozen

Elsa

Curitiba#sextou pic.twitter.com/4yTfBccuhc — Somos Anjinhos (@somosanjinhos) August 21, 2020

NEVE EM CAMBARÁ DO SUL/RS

19h30 e flocos de neve caem no centro da #TerraDosCanyons, em frente à Estação Meteorológica de Cambará do Sul/RS pic.twitter.com/xb3yKqSzLa — PNAS e PNSG (@PNAS_PNSG) August 21, 2020

Neve em Tijucas do Sul PR! Metsul pic.twitter.com/rHFmt7TpVj — Tornados no Brasil (@TornadosBrasil) August 21, 2020