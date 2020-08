Vídeo de sucuri tentando engolir jacaré se torna viral no Twitter

Um vídeo de uma cobra da espécie sucuri tentando engolir um jacaré começou a circular pelo Twitter e rapidamente gerou comentários na rede social, alcançando mais de 15.000 visualizações.

De acordo com o Manaus Pop, as imagens divulgadas são de um bairro de Ponta Negra. Moradores separaram os animais, que voltaram para a natureza, uma atitude que foi criticada já que as pessoas interferiram em algo comum na vida selvagem.

Confira as imagens:

Não deixaram a bichinha comer e ainda tiraram foto 🙁 Segundo os moradores, os dois animais retornaram à área de mata do condomínio. pic.twitter.com/1ofXN2QdL9 — Manaus POP A 911🏳️‍🌈 (@manaus_pop) August 17, 2020

É importante lembrar que segundo a Lei 9.605/1998 em seu artigo 29 é crime: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida.