Maconha afeta o aprendizado, diz estudo

O uso habitual da maconha, mesmo de forma moderada, pode impactar diretamente na aprendizagem e desenvolvimento intelectual dos jovens, diz estudo publicado por pesquisadores chilenos.

O estudo analisou mais de 20 pesquisas internacionais relacionadas ao declínio do processamento visuoespacial em usuários da droga.

O processo visuespacial é a capacidade de realizar transformações mentais e memorizar dados espaciais e é fundamental para o aprendizado, principalmente em disciplinas que requerem visualização.

De acordo com o estudo, o consumo de maconha três vezes por semana é suficiente para interferir no processo de aprendizado e a idade de início do consumo também é fundamental nessa avaliação, ou seja, consumo em idades mais precoces causam efeitos maiores no desenvolvimento cognitivo.

Com informações do T13.