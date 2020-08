Bezerro mutante com duas cabeças apavora moradores de área rural

Moradores da região agrícola no condado de Dejiang, no sudeste da China, ficaram apavorados com o nascimento de um bezerro de duas cabeças no último sábado.

A proprietária da vaca que deu à luz, Tia Zhang, disse que em seus 70 anos de vida nunca havia visto algo igual. O animal mutante tem duas cabeças, duas orelhas, duas bocas e quatro olhos e chamou a atenção de todos os moradores da aldeia, que foram conferir de perto.

O animal não consegue ficar em pé sozinho, mas conseguia mamar com as duas bocas, segundo Tia.

Um especialista avaliou o bezerro mutante e disse que as duas cabeças compartilham a mesma garganta e ele deve ter quatro chifres. O animal é saudável e deve continuar crescendo.

Embora raros, os casos de animais com duas cabeças são documentados desde 1800. Eles são chamados bicéfalos e raramente sobrevivem mais do que alguns meses.

Com informações do Daily Mail.