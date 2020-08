Vídeo de sapo corajoso que decidiu pegar carona em cobra faz sucesso no Twitter

Um vídeo que mostra um sapo sem medo do perigo se tornou viral no Twitter esta semana. Nas imagens, é possível ver como o animal pega carona em uma cobra.

De acordo com o Sputnik News, a gravação compartilhada pelo oficial do Serviço Florestal Indiano, Susanta Nanda, recebeu a legenda: “Estar perto de seu inimigo pode ser uma técnica de sobrevivência”.

Being close to your enemy can be a survival technique… pic.twitter.com/P5nl78zVjf

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 20, 2020