A reação emocionante de um menino com autismo ao conhecer a sua nova melhor amiga

Os cães-guia são grandes ajudantes das pessoas com alguma deficiência ou transtorno. Essa semana, uma cena na cidade argentina de Mendoza emocionou a todos que passavam ali por perto.

Alejandro, um menino de seis anos de espectro autista, conheceu Ainda, sua nova cadela-guia. O encontro aconteceu no aeroporto da cidade, quando o animal chegou de Buenos Aires para conhecer seu novo melhor amigo.

Conforme noticiou o portal da rádio argentina Mitre, foi no ano passado que os pais de “Ale” decidiram incorporar um novo membro à família. Logo iniciaram um processo de adaptação, que consistia na cadela e na criança interagindo e se conhecendo aos poucos por meio do aplicativo Zoom. A ONG Bocalán Argentina se encarregou de coordenar cada encontro virtual e, por fim, fazer com que Ainda e “Ale” se encontrassem pela primeira vez, mesmo em meio à pandemia.



Reprodução / Mitre

Para isso, tiveram que realizar uma série de trâmites junto à Administração Nacional de Aviação Civil e às autoridades aeroportuárias de Mendoza. Sebastián e Natalia deram detalhes do emocionante encontro: “Foi um momento muito legal. Em apenas trinta minutos, Ale e Ainda ganharam confiança, brincaram e se sentaram no chão. Correu tudo conforme o esperado ", narrou o pai.

Por sua vez, a mãe enfatizou a importância por trás desse fato: “Essa ação é mais uma forma de dar visibilidade ao autismo, porque ou não se fala o suficiente ou as pessoas não sabem como abordar o assunto. Às vezes, os pais se sentem muito sozinhos e não sabem o que fazer nessa situação, por isso tomamos a decisão de contar essa história."

Sebastián garantiu que prepararam seu filho para este momento. Aliás, ele já tinha até fotos de Ainda no quarto. Sobre a chegada à sua nova casa, Natalia acrescentou: “É uma cadela que ainda não conhecíamos, mas que já amávamos. Ela chegou e em cinco minutos já estava brincando no quintal. Ela parecia criada por nós, parecia feliz.”