‘Noiva fantasma’ aparece em câmera de segurança de construção

Um sensor de movimento alertou o chefe de segurança Adam Lees, 47 anos, de que algo estranho estava ocorrendo em uma das construções que supervisiona, na cidade de Birmingham, na Inglaterra.

Era 1h53 da manhã da última terça-feira e ele já estava em casa dormindo. Rapidamente, ligou seu notebook e acessou as câmeras do local, mas quase caiu da cadeira quando se deparou com uma figura fantasmagórica andando no meio do canteiro de obras à noite, em local totalmente escuro.

A figura parecia uma mulher de vestido branco e segurando algo na mão, como se fosse um buquê de noiva.

Rapidamente uma equipe de segurança foi acionada para fazer uma vistoria em todo o local, mas nada foi tirado do lugar e não havia ninguém no local.

De acordo com Adam, o sistema de movimento é infravermelho e aciona uma câmera assim que detecta movimento. Automaticamente registra uma foto e envia o alarme. Ele mostrou a foto para todos, mas as pessoas estão achando que é alguma brincadeira. “É 100% genuína”, garantiu.

Ele disse que desde aquela noite não consegue mais dormir direito: ”Sinto calafrios. Parecia uma noiva fantasmagórica”.

Com informações do The Sun.