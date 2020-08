Gato rouba sapatos e deixa vizinhança apavorada

Um gato com uma mania um tanto quanto inusitada está deixando os moradores da pequena cidade de Altoona, na Pensilvânia (EUA), de cabelo em pé. O manhoso felino preto e branco invade as casas dos vizinhos à noite e rouba sapatos, tênis e chinelos, e traz tudo para casa.

O hobbie do gato, chamado Jordan, foi tão longe que chegou a juntar 50 sapatos. Em alguns casos, ele voltou a algumas casas para roubar o par do primeiro sapato.

Preocupado, o dono de Jordan resolveu criar um grupo no Facebook para ajudar a encontrar os donos dos sapatos roubados. O grupo "Jordan The Feline Cat Burglar" já tem mais de 14 mil integrantes.

Ele ainda amarrou um GPS no corpo de Jordan para poder rastreá-lo e descobriram que o gato percorre nada menos do que 10 quilômetros todas as noites em busca de novos tesouros.

Com informações do T13.