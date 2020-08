Bombeiros salvam bebê de 19 dias engasgada no RJ

Uma bebê com apenas 19 dias de vida foi levada por familiares desesperados a um quartel do Corpo de Bombeiros. A pequena estava em perigo: havia engasgado, e seus parentes não estavam conseguindo socorrê-la.

O caso ocorreu na cidade de Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. Nos braços da mãe, a recém-nascida é levada para o portão do quartel, e é recebida no colo por um dos profissionais.

Durante a tentativa de salvamento, outros cinco bombeiros assistem e auxiliam no processo. A mãe, acompanhada por outros dois familiares, pode ser vista apoiando-se no portão, tentando se acalmar. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança do quartel.

Pouco mais de um minuto depois da chegada da família, ouve-se um choro. No entanto, é um bom sinal: é a voz da recém-nascida, que conseguiu desengasgar, voltando a respirar.

As manobras dos socorristas tiveram sucesso, e a história teve um final feliz. Confira o vídeo, reproduzido no programa Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena: