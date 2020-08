Vídeo: Urso ‘invade’ casa nos Estados Unidos e é flagrado por morador

Um urso, de médio porte, ‘invadiu’ uma residência nos Estados Unidos e foi flagrado pelo proprietário. A história, divulgada nesta semana, tornou-se viral nas redes sociais.

Na gravação, é possível quer o animal dá um salto perigoso de uma varanda alta para uma árvore.

Tudo isso ocorre enquanto um proprietário surpreso da Carolina do Norte observa o momento, de acordo com informações do site ABC News.

Como revelado, a residência fica localizada na zona rural cidade. Confira o vídeo impressionante:

DARING BEAR: A bear makes a perilous leap from a high balcony to a tree, as an astonished North Carolina homeowner looks on. https://t.co/C6qkx303uZ pic.twitter.com/QiApftIRLk — ABC News (@ABC) August 19, 2020

