Vídeo mostra luta por sobrevivência entre cobra e mangusto que acabou parando o trânsito

Um vídeo feito em uma estrada da Índia mostra a disputa de vida ou morte entre uma cobra e um mangusto, um mamífero pequeno e ágil, que pode é imune ao veneno destes repteis.

“A maioria das espécies de mangustos matam e comem cobras, então isso não é uma coisa incomum de se encontrar”, disse a professora de ciências e especialista em mangustos, Jennifer Sanderson, ao National Geographic.

De acordo com o India Today, as imagens foram divulgadas no Twitter por Abdul Qayum, um oficial do Serviço Florestal Indiano (IFS), e rapidamente se tornaram virais.

Confira:

This is absolutely natural. I am happy that no crusader jumped in to save either species. It’s the survival of fittest which prevails in #nature

Vid-WA. @IfsJagan @vivek4wild pic.twitter.com/RtsR5LosnI

— Dr Abdul Qayum, IFS (@drqayumiitk) August 18, 2020