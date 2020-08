Moradores de Sydney entram em pânico ao avistarem ‘OVNIs’ no céu

Vários objetos luminosos foram avistados no céu por moradores de Sydney nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, deixando todos atordoados e especulando se eram realmente OVNIS.

As luzes vistas no horizonte formavam uma espécie de linha brilhante que “pareciam estar marchando juntas”, segundo o relato de um dos residentes. Outra pessoa que avistou o fenômeno disse que as luzes pareciam ter a “largura de uma lua cheia”.

Mas, segundo os cientistas, a visão bizarra pode ter uma explicação bem simples. As luzes, afirmam, deveria ser da constelação de satélites da Starlink, lançados pela SpaceX, de bilionário Elon Musk.

O projeto Starlink pretende criar um serviço global de internet de alta velocidade que vai abranger o mundo todo a partir de uma rede de satélite em órbita. Já foram lançados 100 deles.

Apesar da explicação, algumas pessoas mais resistentes e um tanto quanto debochadas garantiram que eram alienígenas, mas que depois de verem o estado do planeta Terra em 2020, resolveram voltar para casa.

Com informações do Daily Mail.