Ilha escocesa com 30 habitantes oferece casa e trabalho para novos imigrantes

Uma pequena ilha com pouco mais de 30 habitantes na costa oeste da Escócia está procurando imigrantes para repovoar a vila.

Para atrair novos moradores para viver e trabalhar no local, a Ilha de Rùm oferece aluguel de casas ecologicamente corretas com sistema hidráulico de geração de energia, internet de fibra banda larga e até sistema de compostagem.

Já há quatro casas disponíveis para os novos imigrantes, com aluguéis subsidiados de cerca de 497 euros (R$ 3,2 mil), o que é bem barato se considerar a renda média na Escócia (4,7 mil euros, cerca de R$ 30 mil). Segundo o site, a ilha conta com ampla gama de oportunidades de emprego em creches, produção de alimentos, manutenção de casas, piscicultura e turismo.

De acordo com o anúncio no site, a ilha está procurando “pessoas ou famílias dinâmicas que queiram se adaptar ao estilo de vida da ilha e ajudar a melhorar esta comunidade jovem”. Famílias com crianças pequenas terão preferência.

Os interessados devem se inscrever até 28 de agosto enviando um e-mail para [email protected] ou pelo site (clique aqui).

Com informações do site 24 horas.