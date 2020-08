Dona de fábrica de mel terá que tirar foto de ‘Mel Gibson’ dos produtos

Uma proprietária de fábrica de mel no Chile disse nas redes sociais que a assessoria jurídica o ator Mel Gibson entrou em contato com ela alertando sobre uma possível ação judicial contra seu negócio. Motivo? Sua empresa fabrica o famoso ‘Miel Gibson’ e o rótulo da embalagem traz a imagem do ator.

Yohana Agurto contou no Twitter que há algum tempo vende mel orgânico e usa como logomarca a imagem do ator Mel Gibson personificando William Wallace, de Coração Valente. O slogan de seu produto é “Só para os bravos”.

Mas de acordo com o advogado de Yohana, o e-mail dos representantes do ator só fazem menção ao uso da imagem dele, não falam sobre o nome, então ela só trocará a imagem dos rótulos e continuará vendendo os potes de ‘Miel Gibson’ tranquilamente.

Desde que o impasse começou, a notícia se espalhou pelas redes sociais e canais de Internet do mundo inteiro e Yohana disse que já recebeu dezenas de e-mails com idéias de nomes para um novo rótulo. Ela disse que pensa inclusive em fazer um concurso para escolher uma nova logomarca.

Um internauta mandou a seguinte sugestão para a empresa:

@Miel_Gibson_ No se si ya tengas una nueva propuesta para nueva marca, pero estaba un poco frustrado y tú historia, fue la perfecta ocasión para desahogarme creativamente. Espero te guste y estoy dispuesto a donarlo. Un abrazo y 💪! pic.twitter.com/15otcYD4pg — Ed Gutiérrez (@G3Kdigital) August 18, 2020

Com informações do T13.