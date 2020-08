Vídeo que mostra cobra dando as caras dentro de vaso sanitário surpreende o Twitter

Um vídeo de uma cobra encontrada dentro do vaso sanitário surpreendeu as redes sociais esta semana. As imagens foram divulgadas no Twitter.

“Sempre achei que esse era um medo irracional meu…. Aparentemente não. Um amigo no oeste do Texas encontrou isso”, escreve o usuário @paytonmalonewx nas redes sociais, explicando a origem da gravação.

De acordo com o The Sun, a pessoa que encontrou esta “surpresa” tentou retirar o réptil usando um taco de golfe. Confira:

I always thought this was an irrational fear of mine…apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF

— Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020