Tirou uma selfie com a família e descobriu um 'fantasma' na foto

Uma mãe afirmou "ficar doente" após ver uma "garota fantasmagórica" no fundo de uma foto de família. Alice Martin estava revendo fotos que tirou em seu apartamento durante a quarentena quando um detalhe assustador chamou a sua atenção.

A foto, tirada em abril, mostra Alice sorrindo ao lado de seu parceiro Tom Brown e do filho Louie, mas atrás deles parece haver uma figura sombria de cabelos longos: “Eu estava dizendo ao meu parceiro que quando vi aquilo, fiquei doente. Não é uma coisa legal", revelou, segundo o portal Mitre.

Alice teve calafrios depois de olhar para a foto, alegando ver uma forma facial definida e um objeto sendo segurado em sua mão. Ao ajustar o brilho da foto para uma melhor visualização, a jovem de 23 anos deu um salto quando o que ela acredita ser um olho entrou em foco:

"Eu estava olhando minhas fotos uma noite e pensei: 'o que é isso?'. Realmente chamou a minha atenção. Mandei para minha irmã perguntando o que ela achava e mudei um pouco o brilho da minha foto. Foi quando pude ver o olho. Quanto mais minha irmã trocava o filtro nele, era quando você realmente conseguia ver o rosto. Você pode ver o rosto e o cabelo."

Geralmente cética em relação a eventos paranormais, Alice diz não conseguir explicar a forma, pois não havia móveis ou itens pendurados na porta onde a figura aparece:

“Eu tentei dizer a mim mesmo que é apenas uma sombra ou algo pendurado na porta, mas quanto mais eu olho, mais dúvidas tenho. É estranho. Fiquei surpresa com as respostas que estamos recebendo. As outras (fotos de fantasmas) que eu via, sempre dizia que não era nada."

Reprodução / Kennedy News and Media

Coincidência ou não, seu filho, Louie, sempre dormiu no quarto de seus pais porque "nunca pôde se sentir à vontade" no quarto onde a figura misteriosa apareceu. Alice também alega sempre ter sentido uma presença estranha no apartamento, afirmando que os brinquedos do filho já se iluminaram sozinhos e que a televisão ligou uma vez no meio da noite. Ela agora está aliviada por ter se mudado para uma nova casa:

"Não fomos muito felizes no apartamento onde a foto foi tirada. Não queríamos ficar lá porque não gostávamos muito. Pequenas coisas aconteceram. Lembro-me de quando estava grávida e não dormia muito bem. Eu estava deitada na cama e meu parceiro tinha ido dormir, mas eu estava acordada e vi a televisão ligar. E eu sei que meu parceiro não deixou a televisão ligada. A única maneira de ligá-la é com o controle remoto, que estava na cadeira. Isso foi um pouco assustador. Os brinquedos do meu filho também ligavam. Sempre me senti tensa ali. Sempre senti que algo estava me observando. Eu me virava e não havia nada."