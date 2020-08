Mamãe é surpreendida por trigêmeas idênticas durante parto em Angra dos Reis

Rosinete, moradora de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, engravidou naturalmente aos 41 anos. O fato já incomum tornou-se ainda mais complicado com a chegada da pandemia do novo coronavírus: com medo da contaminação pela covid-19, a mãe decidiu não fazer o pré-natal.

A decisão resultou em uma surpresa no momento do parto: apesar de ter visto apenas um bebê em seu ultrassom, feito em dezembro, Rosinete e o marido, Thiago Evangelista, foram surpreendidos com trigêmeas idênticas na hora de dar à luz.

Ana Clara, Ana Júlia e Ana Luíza completam agora a família, que já tinha uma menina – a pequena Sophia, de cinco anos.

A história não acaba por aí: já no hospital, preparando-se para parir, Rosinete teve mais uma surpresa. A mamãe foi diagnosticada com a covid-19, que tanto havia tentado evitar interrompendo o acompanhamento médico de sua gravidez.

Ela segue internada em isolamento, e quem contou a história ao Jornal da Band foi o papai, Thiago. Confira a reportagem a seguir: