Sonho virou realidade: neva chocolate em cidade da Suíça

Os moradores da pequena cidade de Olten, entre Zurique e Basel, na Suíça, acordaram nesta terça-feira com a cidade toda coberta de um pó marrom granulado. Ruas, praças, telhados e igrejas tinham um aspecto de sujeira, como se algum tipo de poluição tivesse caído durante a noite.

Não era sujeira, eram grãos de ‘nibs’, amêndoas de cacau torradas e moídas, a base do chocolate. Uma pequena falha no sistema de ventilação da fábrica de chocolates Lindt & Spruengliez, que fica na cidade, fez com que os finos grãos de cacau vazassem para fora da fábrica e o forte vento da manhã fez o resto.

De acordo com a empresa, as partículas de cacau são inofensivas tanto para pessoas quanto para o meio-ambiente e já se ofereceu para pagar qualquer dano que tinha sido acarretado pela falha.

A produção da fábrica não foi interrompida.

Com informações do Daily Mail.