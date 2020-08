Mulher fica arrasada ao descobrir que seu cão comeu maço de notas de 20

Jocelyn Horne ficou arrasada ao descobrir que suas economias, um pequeno maço de notas de 20 libras guardado na mesinha de cabeceira, totalizando 100 libras (cerca de R$ 720), havia desaparecido.

Vasculhando a casa, ela achou pequenos pedaços de notas mastigadas espalhadas pelo chão da cozinha e não demorou muito para descobrir que sua poodle miniatura chamada Peggy tinha comido todo seu dinheiro.

Jocelyn, que mora no Reino Unido, confessou que no início achou que o sumiço das notas era mais uma das travessuras de seu namorado “porque ele não parava de rir”.

Ela disse que chegou a pensar em pegar os pedaços de nota com o número de série e tentar ir ao banco para reaver o dinheiro, mas a cadelinha Peggy mastigou as notas com tanta vontade, e engoliu boa parte delas, que quase não sobrou nada para apresentar como prova.

Com informações do The Sun.